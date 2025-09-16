Фэнтези
Мбаппе – самый популярный капитан на 1-й тур Фэнтези ЛЧ. В топ-3 еще Кейн и Рафинья

Сегодня на Спортс’’ стартует фэнтези-турнир Лиги чемпионов.

42,75% игроков выбрали Килиана Мбаппе капитаном на 1-й тур нового турнира, нападающий – с огромным отрывом лидер по этому показателю. «Реал» дома сыграет с «Марселем» сегодня в 22:00 мск.

В топ-10 самых популярных капитанов (в скобках – соперник в 1-м туре):

2) Харри Кейн, нап, «Бавария» – 5,78% («Челси»)

3) Рафинья, пзщ, «Барселона» – 5,11% («Ньюкасл»)

4) Эрлинг Холанд, нап, «Манчестер Сити» – 3,95% («Наполи»)

5) Педру Гонсалвеш, пзщ, «Спортинг» – 2,9% («Кайрат»)

6) Ламин Ямаль, пзщ, «Барселона» – 2,79% («Ньюкасл»)

7) Луис Суарес, нап, «Спортинг» – 2,4% («Кайрат»)

8) Мохамед Салах, пзщ, «Ливерпуль» – 2,37% («Атлетико»)

9) Эвангелос Павлидис, нап, «Бенфика» – 1,89% («Карабах»)

10) Франсишку Тринкау, пзщ, «Спортинг» – 1,3% («Кайрат»)

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези ЛЧ на Спортсе’‘
