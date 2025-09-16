Мбаппе – самый популярный капитан на 1-й тур Фэнтези ЛЧ. В топ-3 еще Кейн и Рафинья

Сегодня на Спортс’’ стартует фэнтези-турнир Лиги чемпионов.

42,75% игроков выбрали Килиана Мбаппе капитаном на 1-й тур нового турнира , нападающий – с огромным отрывом лидер по этому показателю. «Реал » дома сыграет с «Марселем» сегодня в 22:00 мск.

В топ-10 самых популярных капитанов (в скобках – соперник в 1-м туре):

2) Харри Кейн , нап, «Бавария » – 5,78% («Челси »)

3) Рафинья , пзщ, «Барселона» – 5,11% («Ньюкасл »)

4) Эрлинг Холанд , нап, «Манчестер Сити » – 3,95% («Наполи »)

5) Педру Гонсалвеш , пзщ, «Спортинг» – 2,9% («Кайрат»)

6) Ламин Ямаль , пзщ, «Барселона » – 2,79% («Ньюкасл»)

7) Луис Суарес , нап, «Спортинг» – 2,4% («Кайрат»)

8) Мохамед Салах , пзщ, «Ливерпуль » – 2,37% («Атлетико »)

9) Эвангелос Павлидис , нап, «Бенфика » – 1,89% («Карабах »)

10) Франсишку Тринкау , пзщ, «Спортинг » – 1,3% («Кайрат »)

