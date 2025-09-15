😖 «Сам не верю». Ширер пропустит первый матч «Ньюкасла» в ЛЧ за 23 года по очень странной причине 😆

Легенда «Ньюкасла» Алан Ширер пропустит матч «сорок» против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Отметим, что английский клуб вернется в главный еврокубковый турнир Европы спустя 23 года.

«Я буду на фестивале фанатов, который Премьер-лига организует в Соединенных Штатах. Это мероприятие планировалось очень долго.

Поеду в Канзас, мой рейс в четверг. Вы можете в это поверить? Я пропущу игру. Сам не верю. Кошмар для меня, к сожалению», – признался Ширер.

Еще одно определение слова «боль».

Напомним, «Ньюкасл» сыграет «Барселоной» 18 сентября.