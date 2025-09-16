37-летний Мата перешел в «Мельбурн Виктори» из «Вестерн Сидней»

Хуан Мата сменил команду в Австралии.

Бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Юнайтед» перешел в «Мельбурн Виктори ». Прошлый сезон он провел в «Вестерн Сидней ».

В сезоне-2024/25 испанец провел 23 матча в чемпионате Австралии, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Подробную статистику 37-летнего футболиста можно найти здесь .

Изображение: https://melbournevictory.com.au/