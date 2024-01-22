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«Не перестаю думать о том, чего им не хватает». Алан Ширер назвал недостающее звено, которое поможет «Арсеналу» в битве за чемпионство

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Легенда «Ньюкасла» Алан Ширер считает, что Айвен Тоуни может решить проблемы «Арсенала» по забиванию голов.

«Арсенал» выглядит обновленным и полным энергии после зимних каникул, а рутина привела их к идеальному старту. Они легко обыграли «Кристал Пэлас», но даже увидев, как они забили пять голов, я до сих пор не перестаю думать о том, чего им не хватает.

Они отстают от лидирующего «Ливерпуля» из-за ужасных выступлений в прошлом месяце, но я все еще думаю, что им нужен качественный форвард, чтобы перейти на следующий уровень и выиграть Премьер-лигу.

Мне кажется, что Айвен Тоуни из «Брентфорда» может быть ответом на этот вопрос. У «канониров» есть хорошие фланги и центр поля, поэтому он может хорошо там заиграть. Правда, не похоже, что они собираются делать что-либо в этом месяце.

Если бы они кого-то приобрели, то это могло бы сыграть свою роль. Но на данный момент это кажется маловероятным», - заявил Ширер.

Нужен Тоуни?

1 комментарий
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главное что то сказать, ему за это платят бабки и скауты и все остальные!бизнес ни чего личного
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