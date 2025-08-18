«Севилья» отдала Мира в аренду в «Эльче» до конца сезона с правом выкупа
Рафа Мир проведет сезон в «Эльче» на правах аренды из «Севильи».
Клубы сообщили, что 28-летний нападающий перейдет в команду, поднявшуюся в Ла Лигу из Сегунды, на правах аренды до конца сезона. Прошлый сезон Мир провел в аренде в «Валенсии».
Ранее сообщалось, что положение Мира в «Севилье» осложнилось после обвинений в сексуальном насилии, в результате чего он был наказан «Валенсией» и получил запрет на выезд из страны. Кроме того, у футболиста произошел конфликт с нынешним спортивным директором «Севильи» Виктором Ортой.
В сезоне-2024/25 Рафа провел за «Валенсию» 6 матчей в Ла Лиге, в которых сделал одну результативную передачу. Подробную статистику испанца можно найти здесь.
Фото: elchecf.es
А что теперь делать со Станковичем?19131 голос
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Эльче»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости