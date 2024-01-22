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Кайл Уокер изменял не только жене, но и любовнице. Скоро станет отцом шестерых детей

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Кайл Уокер изменял не только жене, но и любовнице – с моделью.

Он познакомился с ней в клубе в январе 2019 года – за четыре месяца до того, как ненадолго расстался с женой Энни.

Отношения с моделью продлились до сентября 2021 года. У 33-летнего Кайла и модели Лорин Гудман также был короткий роман в 2019 году.

В апреле 2020 года Лорин родила первенца Кайро. Кайл и Энни помирились, поженились в 2022 году, и теперь у них трое мальчиков.

Но Энни и Лорин были в неведении относительно третьей любви Кайла.

На прошлой неделе Энни объявила о разрыве с Кайлом, после чего стало известно, что он также является отцом шестимесячной дочки Лорин. А Энни снова беременна четвертым ребенком от футболиста. Он съехал из дома и снимает квартиру за 8 000 фунтов в месяц в соседнем районе.

2 комментария
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Кайл, сделай, наконец-то, вазэктомию...
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Истинный игрок сити.
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