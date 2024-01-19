«МЮ» назначил нового гендиректора, работавшего в «Ман Сити». Кажется, что он не очень любил «Юнайтед» 🤔

Фанаты нашли этому несколько доказательств.

Бывший директор по футбольным операциям City Football Group Омар Беррада в ближайшее время станет генеральным директором «Манчестер Юнайтед». Его кандидатуру предложил INEOS сэра Джима Рэтклиффа, а одобрили Глейзеры.

Болельщики «Юнайтед» сразу же бросились проверять социальные сети нового руководителя, попытавшись найти какие-то компрометирующие его высказывания. Им удалось кое-что раскопать.

Беррада несколько раз писал о «Манчестер Юнайтед» в Твиттере и до сих пор не удалил эти твиты. К примеру, в феврале 2012 года Омар смотрел матч «МЮ» − «Челси», который завершился со счетом 3:3. Он ясно дал понять, за кого переживает: «Застрял в аэропорту из-за снегопада. Убиваю время, смотря матч «МЮ» − «Челси». Надеюсь на поражение Манчестера...» После того, как Торрес вывел Мату на гол, он добавил: «Гол! «Челси» 2:0 «Манчестер Юнайтед». О да! Да здравствует испанская связка!»

Год спустя Беррада уже писал о финале Лиги чемпионов 1999 года, в котором «МЮ» в драматичном матче на «Камп Ноу» победил «Баварию» 2:1. Руководитель настаивал, что немцы были лучше: «Смотрел финал ЛЧ 1999 года «Юнайтед» − «Бавария» на ESPN Classic. Я и забыл, насколько «Бавария» заслуживала победу в том матче».

Последний критический твит об «МЮ» он написал в 2014 году, через год после отставки сэра Алекса Фергюсона и падения клуба под руководством Дэвида Мойеса: «Как они попали в этот бардак?»

Твиты все еще на месте, так что, возможно, что Омару Берраде еще предстоят некоторые неловкие разговоры. Хотя если разобраться, то он не обязан быть болельщиком клуба. Главное, чтобы профессионально выполнял свою работу.