Питер Крауч объяснил, почему у него нет ни одной татуировки. И да, речь снова о его телосложении

Любовь футболистов к татуировкам давно известна всем, и лишь немногих из них она обходит стороной. Одним из таких индивидуумов является экс- нападающий Питер Крауч.

Бывший игрок «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Сток Сити» с присущим ему юмором рассказал, почему эта мода обошла его стороной, в подкасте The Therapy Crouch, который он ведет вместе со своей женой Эбби.

«В наши дни кажется, что у каждого футболиста есть татуировка. Они настолько банальны, что можно подумать, что это прописано в контракте, какой она должна быть. И у них не просто крошечные татуировки с инициалами своих детей. У них целый рукава, от запястья до шеи.

Они есть у каждого футболиста, кроме меня. На это есть две причины.

Первая причина в том, что татуировка в длину всей моей руки нанесет значительный ущерб мировым запасам чернил. Во-вторых, большинство татуировок напоминают мне каракули, которые можно найти на школьной парте или, что еще хуже, на стенах туалетной кабинки автосервиса на трассе М62.

Мне никогда не приходило в голову сделать татуировку. Я никогда не хотел привлекать внимание к своим длинным рукам и ногам. Хотя я полагаю, что мог бы довольно многое написать на своем бедре. Роман, наверное. Возможно, «Войну и мир» целиком. Или я мог бы перечислить все клубы, за которые когда-либо играл, ведь для этого понадобится длинная конечность».