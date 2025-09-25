🎥 Арбитр матом послал Клоппа. Юрген пошутил про судейскую помощь «Мадриду»

В 2014-м «Мадрид» со счетом 3:0 разнес дортмундскую «Боруссию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов – отомстили за прошлогодний покер Роберта Левандовского. Исход противостояния, конечно, не устроил Юргена Клоппа, который тогда еще тренировал «шмелей».

Встречу обслуживал английский арбитр Марк Клаттенбург. Он рассказал о конфликте с Клоппом в подтрибунке после игры:

«Мадрид» влегкую победил «Боруссию». Помню, после матча в туннеле Марсело попросил меня сфотографироваться. Момент был не самым удачным, ведь рядом прошел Клопп – убитый поражением 0:3. Он проходит мимо и говорит: «О, так вот почему нас обыграли 3:0».

А я про себя думаю: «Да к черту его! Опять кидает тут свои шуточки. Не, не, не, я с таким мириться не буду». Плюс, мы были на «Бернабеу», я же не тупой, понимаю, на моей стороне будут вообще все, ха!

Тогда я поворачиваюсь к Клоппу и говорю: «Ты, черт возьми, должен быть чертовски благодарен, что проиграл только в три мяча, так что иди к черту!»

Ответная игра на «Вестфаленштадионе» закончилась победой «шмелей» со счетом 2:0. «Мадрид» по сумме двух встреч победил 3:2 и вышел в полуфинал, где не заметил действующего обладателя ЛЧ – «Бавария» за два матча получила пять безответных голов.

Ну а в финале был обыгран сосед – 4:1 против «Атлетико» с тем самым голом Серхио Рамоса на 93-й минуте, который перевел встречу в овертайм.

Не жестковата ли реакция на обычную шутку Клоппа?