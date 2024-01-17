😨 «То, что о нем говорит Пеп...» Уокер признался, что мечтает сыграть в одной команде с Месси
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер назвал имя футболиста, с которым он хотел бы сыграть в одной команде
«Лионель Месси. То, что о нем говорит Пеп... Его аура на поле... Я говорил с Хулианом Альваресом о Лео и том, что он приносит команде. Я уже играл против него, и мне повезло, но выступать с Месси в одной команде - это что-то особенное», - признался Уокер.
Фанаты поддержали желание е англичанина.
💭 «Лучший ответ, который можно дать на этот вопрос».
💭 «Ты можешь перейти в «Интер Майами».
💭 «Иди в «Барсу».
💭 «Пеп тоже хочет, чтобы это случилось».
💭 «Давайте оба в «Барсу».