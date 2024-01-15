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🤔 «Он сказал, что хочет вернуться». Фанаты «Челси» рассуждают, нужен ли им Маурицио Сарри

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Фанаты «Челси» ностальгируют по Маурицио Сарри.

Прошло четыре с половиной года после ухода итальянского специалиста из клуба, однако, некоторые фанаты не могут забыть «его «Челси».

В соцсетях поднялось бурное обсуждение после того, как один из фанатов поделился собственным инсайдом, касательно будущего итальянца.

Болельщик «Челси» с никнеймом Vdyk рассказал, что имел счастье побеседовать с тренером:

«Он сказал, что хочет вернуться.

Сарри перевел одну из самых оборонительных команд в мире к атакующему футболу. У него был средний состав, но он справился меньше, чем за год.

У него были Эден Азар, Рубен Лофтус-Чик, Каллум Хадсон-Одои и т. д. Он показал нам правильный путь - я бы взял его обратно в мгновение ока.

У этой команды были Виллиан, Педро, Давид Луис, Секс Фабрегас и Игуаин - все они оставили позади свои лучшие годы. Ему пришлось иметь дело с никакущим Моратой, и Канте, страдавшим от травмы. У Сарри не было необходимых игроков, чтобы играть так, как он хотел.

Он действительно показал нам что-то достойное, имея такой состав. И все это в первый год», - заключил фанат.

Согласились не все.

💭 «Нет! Нет! Нет! Тысячу раз нет! «Саррибол» стал началом конца «Челси»!

💭 «Нет, спасибо».

💭 «Ты алкоголик?»

💭 «Похоже, что вы забыли, сколько ненависти он получил, когда работал в «Челси».

💭 «Могу согласиться, но лишь частично. Изменить такую команду, как «Челси», просто невозможно за один год».

💭 «Глядя на нынешний «Челси», могу сказать: «Да».

3 комментария
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у него был отличный состав! сравните по позициям с нынешним - кто в нем сравнится с азаром, сеском, виллианом, канте и т.д., как-то странно даже сравнивать)
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Интересное имя у Фабрегаса)
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