🤔 «Он сказал, что хочет вернуться». Фанаты «Челси» рассуждают, нужен ли им Маурицио Сарри
Фанаты «Челси» ностальгируют по Маурицио Сарри.
Прошло четыре с половиной года после ухода итальянского специалиста из клуба, однако, некоторые фанаты не могут забыть «его «Челси».
В соцсетях поднялось бурное обсуждение после того, как один из фанатов поделился собственным инсайдом, касательно будущего итальянца.
Болельщик «Челси» с никнеймом Vdyk рассказал, что имел счастье побеседовать с тренером:
«Он сказал, что хочет вернуться.
Сарри перевел одну из самых оборонительных команд в мире к атакующему футболу. У него был средний состав, но он справился меньше, чем за год.
У него были Эден Азар, Рубен Лофтус-Чик, Каллум Хадсон-Одои и т. д. Он показал нам правильный путь - я бы взял его обратно в мгновение ока.
У этой команды были Виллиан, Педро, Давид Луис, Секс Фабрегас и Игуаин - все они оставили позади свои лучшие годы. Ему пришлось иметь дело с никакущим Моратой, и Канте, страдавшим от травмы. У Сарри не было необходимых игроков, чтобы играть так, как он хотел.
Он действительно показал нам что-то достойное, имея такой состав. И все это в первый год», - заключил фанат.
Согласились не все.
💭 «Нет! Нет! Нет! Тысячу раз нет! «Саррибол» стал началом конца «Челси»!
💭 «Нет, спасибо».
💭 «Ты алкоголик?»
💭 «Похоже, что вы забыли, сколько ненависти он получил, когда работал в «Челси».
💭 «Могу согласиться, но лишь частично. Изменить такую команду, как «Челси», просто невозможно за один год».
💭 «Глядя на нынешний «Челси», могу сказать: «Да».