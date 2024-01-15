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🤭 Промахнулся раньше, чем дебютировал. Вернер не знал (или забыл) о предматчевой традиции «Тоттенхэма» и стал героем шуток

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Тимо Вернер Тимо Вернер
Эндж Постекоглу Эндж Постекоглу
Футбол Футбол

Новичок «Тоттенхэма» Тимо Вернер забыл о предматчевой традиции «шпор» перед игрой с «Манчестер Юнайтед».

Перед каждым матчем игроки «Тоттенхэма» собираются в круг на своей половине поля. Главный тренер клуба Эндж Постекоглу решил ввести «обряд», надеясь добиться укрепления боевого духа своих игроков и единению команды.

Вернер решил, что нужно лишь поблагодарить фанатов, которые пришли поддержать команду.

И ушел.

Партнеры были смущены.

Но немец опомнился.

Фанаты оценили эпизод.

💭 «Ха-ха, я думаю, что другие игроки так привыкли к этому обряду, что забыли даже упомянуть о нем».

💭 «Тимо был занят - восхищался фанатами».

💭 «Вернер чертовски смешной».

💭 «Уже промахнулся».

💭 «Ну хотя бы вернулся. Я думал, он в подтрибунку уйдет».

Жизненно?

2 комментария
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Ну, вообще этот "обряд" придуман Соном и Маддерсом, Сон после того , как стал капитаном (а меддисон вице) написал ему в Ватсапп с таким предложением.
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Что ж это за герой шу такой?) Может автору стоит еще раз сво опус на ошибки проверить?
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