🤭 Промахнулся раньше, чем дебютировал. Вернер не знал (или забыл) о предматчевой традиции «Тоттенхэма» и стал героем шуток
Новичок «Тоттенхэма» Тимо Вернер забыл о предматчевой традиции «шпор» перед игрой с «Манчестер Юнайтед».
Перед каждым матчем игроки «Тоттенхэма» собираются в круг на своей половине поля. Главный тренер клуба Эндж Постекоглу решил ввести «обряд», надеясь добиться укрепления боевого духа своих игроков и единению команды.
Вернер решил, что нужно лишь поблагодарить фанатов, которые пришли поддержать команду.
И ушел.
Партнеры были смущены.
Но немец опомнился.
Фанаты оценили эпизод.
💭 «Ха-ха, я думаю, что другие игроки так привыкли к этому обряду, что забыли даже упомянуть о нем».
💭 «Тимо был занят - восхищался фанатами».
💭 «Вернер чертовски смешной».
💭 «Уже промахнулся».
💭 «Ну хотя бы вернулся. Я думал, он в подтрибунку уйдет».
Жизненно?