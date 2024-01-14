Джесси Лингард уволил всех своих агентов. Некоторые из них - его родственники (Sky Sports) 😨

Портал Mail Sport пишет, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард уволил своих агентов после того, как не смог найти новый клуб.

Лингард разочарован действиями своих представителей при ведении переговоров с клубами. Sky Sports утверждает, что некоторые из агентов являлись членами его семьи.

Напомним, последним клубом полузащитника стал «Ноттингем Форест», который он покинул в июле минувшего года. В течение последнего месяца полузащитник поддерживал форму, тренируясь с «Аль-Иттифаком».

Ранее сообщалось, что услуги игрока предлагались «Барселоне».