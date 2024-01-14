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Джесси Лингард уволил всех своих агентов. Некоторые из них - его родственники (Sky Sports) 😨

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Портал Mail Sport пишет, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард уволил своих агентов после того, как не смог найти новый клуб.

Лингард разочарован действиями своих представителей при ведении переговоров с клубами. Sky Sports утверждает, что некоторые из агентов являлись членами его семьи.

Напомним, последним клубом полузащитника стал «Ноттингем Форест», который он покинул в июле минувшего года. В течение последнего месяца полузащитник поддерживал форму, тренируясь с «Аль-Иттифаком».

Ранее сообщалось, что услуги игрока предлагались «Барселоне».

3 комментария
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С такими родственниками и врагов не надо
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И вот таких днарей МЮ держит годами в клубе. Рэшфорд, Мактом, Санчо, Марсьяль, Биссака из этой же когорты. Нужно разом таких сливать и набирать более профессиональных и техничных игроков
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Ответ QWertY
И вот таких днарей МЮ держит годами в клубе. Рэшфорд, Мактом, Санчо, Марсьяль, Биссака из этой же когорты. Нужно разом таких сливать и набирать более профессиональных и техничных игроков
Справедливости ради - перечисленная пятерка игроков на 2 головы профессиональнее и техничнее Лингарда 😄

Но в целом да - таких персонажей годами держат в клубе
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