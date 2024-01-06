Майка Ричардс уважает Фергюсона, но считает лучшим Гвардиолу. С аргументами экс-игрока «Сити» согласился Линекер

Гари Линекер, Алан Ширер и Майка Ричардс в подкасте The Rest Is Football подвели итоги 2023 года в футболе.

Когда речь зашла о тренерах, Майка заявил, что считает Гвардиолу лучшим в истории. Но и о Фергюсоне экс-игрок «Сити» говорит с большим уважением.

«Конечно, это субъективно, но я бы сказал, что в современную эпоху Гвардиола лучший. Его «Барселона» выиграла требл», – заявил Майка.

«Он [Пеп] завоевал с ними пять трофеев, столько же, сколько с «Манчестер Сити» в 2023 году», – добавил Линекер.

Ричардс продолжил: «Именно это я и имею в виду. Я убежден, что Гвардиола оказал огромное влияние на развитие футбола. В моих словах нет неуважения к другим тренерам. Мне действительно нравится Ферги, сэр Алекс Фергюсон, мне правда нравилось то, как он умел воодушевлять свою команду.

Каждый знал, произойдет что-то особенное, и игроки Фергюсона будут бороться до конца. И это говорит человек, игравший за «Сити». В мою эпоху для меня Ферги всегда был номер один, но сейчас я бы выделил Пепа за то, как он изменил игру».

Линекер вынес на обсуждение еще одну кандидатуру: «Думаю, нужно вспомнить про Анчелотти. Возьмем для примера Беллингема. Можете возразить и сказать, что Карло превратил его в «десятку», но мне кажется, что Джуд сделал это сам. А Пеп меняет и совершенствует игроков.

Это отличает его от Анчелотти, который, однако, должен быть в тройке лучших, учитывая его послужной список. Главное отличие Пепа от других тренеров заключается в том, как он изменил игру, другие специалисты копируют его и следуют за ним, а это признак истинного величия».

Согласны с аргументами Гари и Майки?