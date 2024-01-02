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«Такой настоящий». Игроков «Тоттенхэма» попросили показать обои телефона, больше всех фанатов удивил Гульермо Викарио

Тоттенхэм Тоттенхэм
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Гульельмо Викарио Гульельмо Викарио
Футбол Футбол

По приезде на клубную базу игроков «Тоттенхэма» попросили показать заставку на телефоне. Больше всех болельщиков удивил Гульермо Викарио, у которого на экране блокировки стоял Веном.

Аджит К.: «У Викарио на локскрине Веном. Вот это разрушение четвертой стены в лучшем виде».

BinAffleck: «Викарио на самом деле прослушивается».

JaBBa: «Веном 😂»

zebski21: «Викарио такой настоящий».

mellitotdll: «Большой Вик это и есть Веном».

Причина такого выбора может быть связана с прозвищем Викарио, которое совпадает с именем персонажа. Он получил это прозвище, играя в Италии.

Когда он подписывал контракт со «Шпорами», Викарио объяснил: «Это прозвище дали мне два парня из итальянской телекомпании DAZN. Они сказали мне: «Когда ты играешь, ты иногда злишься, чувствуешь злость, так что почувствуй себя Веномом».

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