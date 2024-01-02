«Такой настоящий». Игроков «Тоттенхэма» попросили показать обои телефона, больше всех фанатов удивил Гульермо Викарио
По приезде на клубную базу игроков «Тоттенхэма» попросили показать заставку на телефоне. Больше всех болельщиков удивил Гульермо Викарио, у которого на экране блокировки стоял Веном.
Аджит К.: «У Викарио на локскрине Веном. Вот это разрушение четвертой стены в лучшем виде».
BinAffleck: «Викарио на самом деле прослушивается».
JaBBa: «Веном 😂»
zebski21: «Викарио такой настоящий».
mellitotdll: «Большой Вик это и есть Веном».
Причина такого выбора может быть связана с прозвищем Викарио, которое совпадает с именем персонажа. Он получил это прозвище, играя в Италии.
Когда он подписывал контракт со «Шпорами», Викарио объяснил: «Это прозвище дали мне два парня из итальянской телекомпании DAZN. Они сказали мне: «Когда ты играешь, ты иногда злишься, чувствуешь злость, так что почувствуй себя Веномом».