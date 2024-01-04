Антонелла Фьорделизи – жена звезды «Тоттенхэма» Гульермо Викарио. Снимается в сериалах и покоряет соцсети

По сообщениям СМИ, вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио встречается с итальянской звездой «Большого брата» и моделью Антонеллой Фьорделизи.

27-летний голкипер «шпор» сенсационно начал карьеру в Премьер-лиге и сразу же стал любимцем болельщиков. У его девушки 1,5 млн подписчиков в соцсетях и роль в сериале «5, чтобы преуспеть». Она занималась фехтованием, а в прошлом году участвовала в итальянской версии «Большого брата».