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Антонелла Фьорделизи – жена звезды «Тоттенхэма» Гульермо Викарио. Снимается в сериалах и покоряет соцсети

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По сообщениям СМИ, вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио встречается с итальянской звездой «Большого брата» и моделью Антонеллой Фьорделизи.

27-летний голкипер «шпор» сенсационно начал карьеру в Премьер-лиге и сразу же стал любимцем болельщиков. У его девушки 1,5 млн подписчиков в соцсетях и роль в сериале «5, чтобы преуспеть». Она занималась фехтованием, а в прошлом году участвовала в итальянской версии «Большого брата».

4 комментария
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Итальянские девушки очень красивые!!!
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Пулемёты зачётные)
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Гламурно, губасто, типично футбольно женасто.
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