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Мэддисон пришел на финал ЧМ по дартсу с табличкой «Северный Лондон – белый». Но охрана отобрала ее

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Джеймс Мэддисон устроил небольшое веселье на финале чемпионата мира по дартсу. Звезда «Тоттенхэма» поднял табличку с надписью «Северный Лондон – белый, COYS», когда наблюдал за поединком между Люком Литтлером и Люком Хамфрисом. Однако сотрудник службы безопасности отобрал баннер.

Мэддисон был не единственной знаменитостью в толпе. Сын Бекхэма Ромео и британский боксер-тяжеловес Дерек Чисора тоже пришли посмотреть на 16-летнего гения.

3 комментария
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Вот почему новогодний стрим не завёл.
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Ответ Buharoid
Вот почему новогодний стрим не завёл.
Забыл про малюток, все по Европам катается
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