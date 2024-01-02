Джеймс Мэддисон устроил небольшое веселье на финале чемпионата мира по дартсу. Звезда «Тоттенхэма» поднял табличку с надписью «Северный Лондон – белый, COYS», когда наблюдал за поединком между Люком Литтлером и Люком Хамфрисом. Однако сотрудник службы безопасности отобрал баннер.

Мэддисон был не единственной знаменитостью в толпе. Сын Бекхэма Ромео и британский боксер-тяжеловес Дерек Чисора тоже пришли посмотреть на 16-летнего гения.