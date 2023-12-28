Фердинанд спрогнозировал четверку лучших команд АПЛ нынешнего сезона. Одна позиция выглядит сумасшедшей

Верит в этот клуб.

В эфире TNT Sport легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и экс-игрок «Тоттенхэма» Джермейн Дженас обсуждали, кто войдет в квартет команд, которые отберутся в Лигу чемпионов следующего сезона.

Оба сошлись во мнении, что в четверке точно будут «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль». Однако Фердинанд и Дженас разошлись в выборе последнего претендента: Джермейн сделал ставку на «Астон Виллу», тогда как Рио − на «МЮ».

После того, как Фердинанд назвал свой бывший клуб, Дженас сказал ему: «Ты действительно в это веришь? Ты веришь в то, что говоришь? Помню, как у тебя был нервный срыв. Мой выбор закономерен. И я просто не думаю, что у меня предвзятый характер».

После того, как Рио напомнил Дженасу, что тот провел сезон в аренде в «Вилле», экс-игрок «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» ответил ему: «Я думаю, что выбор «Юнайтед» − безумие. Ты весь год переживал за них. Это было бы нереально».

Позже Фердинанд решил еще больше настоять на своем предсказании, сказав, что, по его мнению, «МЮ» комфортно войдет в четверку лучших.

«Я думаю, что в этом сезоне у «МЮ» самая травмированная команда. В январе многие вернутся, и я думаю, что они окажут большое влияние на команду».

На сегодня «Манчестер Юнайтед» отстает от четвертой строки на шесть очков. При этом свой матч «Манчестер Сити», который занимает это место, еще не закончил.