2 молодые звезды АПЛ помогли сотням людей перед Рождеством: пожертвовали на еду и жилье для бездомных

Добрые дела нельзя откладывать на следующий год: так решили два молодых игрока АПЛ.

Бреннан Джонсон помог благотворительному фонду, который организовал бесплатный праздничный прием пищи бездомным. Также еда была доставлена в отделения скорой помощи, пожарной службы и полиции. Футболист «Тоттенхэма» поблагодарил сотрудников за тяжелый труд.

А Букайо Сака профинансировал строительство 50 домов-контейнеров для людей, пострадавших от землетрясений в Марокко. Временное жилье получили 255 человек, в том числе 89 детей.