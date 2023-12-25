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2 молодые звезды АПЛ помогли сотням людей перед Рождеством: пожертвовали на еду и жилье для бездомных

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Добрые дела нельзя откладывать на следующий год: так решили два молодых игрока АПЛ.

Бреннан Джонсон помог благотворительному фонду, который организовал бесплатный праздничный прием пищи бездомным. Также еда была доставлена в отделения скорой помощи, пожарной службы и полиции. Футболист «Тоттенхэма» поблагодарил сотрудников за тяжелый труд. 

А Букайо Сака профинансировал строительство 50 домов-контейнеров для людей, пострадавших от землетрясений в Марокко. Временное жилье получили 255 человек, в том числе 89 детей.

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