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«Да он настоящий фокусник!» Есть хоть что-то, чего не умеет делать Кайл Уокер

Кайл Уокер Кайл Уокер
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Манчестер Сити Манчестер Сити
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Полотерский номер в исполнении защитника.

«Манчестер Сити» провел самый успешный год в своей истории. Команда Пепа Гвардиолы сегодня завоевала пятый трофей в 2023-м, разгромив «Флуминенсе» (4:0) в финале чемпионата мира среди клубов.

После матча в соцсетях появилось фото Кайла Уокера, которое многие сразу окрестили фото года, но оказалось, что стоп-кадр из впечатляющего видео.

Ранее «горожане» выиграли АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок Европы. В игре за Суперкубок Англии они уступили «Арсеналу».

Еще ни разу «Манчестер Сити» не удавалось одержать столько побед в течение одного года.

К тому же ни одна английская команда до «горожан» не побеждала в АПЛ, ЛЧ, Кубке Англии, Суперкубке Европы и на клубном ЧМ за один год.

7 комментариев
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Вот если бы пожонглировал, то да )))
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Прикольная фотка
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5 Кубков ещё и поместить в одном фото не так просто
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Сейчас Уокер лучший правый защитник в Европе ( мое мнение )
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прикольно, хоть и графика.
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крутой Уокер
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1 на шишку и два в подмышки?
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