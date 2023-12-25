«Да он настоящий фокусник!» Есть хоть что-то, чего не умеет делать Кайл Уокер

Полотерский номер в исполнении защитника.

«Манчестер Сити» провел самый успешный год в своей истории. Команда Пепа Гвардиолы сегодня завоевала пятый трофей в 2023-м, разгромив «Флуминенсе» (4:0) в финале чемпионата мира среди клубов.

После матча в соцсетях появилось фото Кайла Уокера, которое многие сразу окрестили фото года, но оказалось, что стоп-кадр из впечатляющего видео.

Ранее «горожане» выиграли АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок Европы. В игре за Суперкубок Англии они уступили «Арсеналу».

Еще ни разу «Манчестер Сити» не удавалось одержать столько побед в течение одного года.

К тому же ни одна английская команда до «горожан» не побеждала в АПЛ, ЛЧ, Кубке Англии, Суперкубке Европы и на клубном ЧМ за один год.