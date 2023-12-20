Трент объяснил, почему «Арсенал» так хорош в этом сезоне. Дело не в трансферах

Трент Александер-Арнольд считает, что опыт «Арсенала», который в прошлом сезоне уступил титул чемпиона Премьер-лиги в последних турах, сделал команду более последовательной в этом сезоне.

«Это молодая, интересная команда, которой в прошлом году не хватило опыта побед. Это очень похоже на то, что было с нами в том сезоне, когда мы отстали от «Сити» на одно очко. Такой опыт многому учит. Он учит побеждать. Они привнесут это из прошлого сезона, и это проявляется в их последовательности сейчас. Они заслуживают быть на вершине. Как и мы.

Они очень последовательны и побеждают в контролируемой манере. Это отличается от того, как мы побеждаем во многих играх. Пару раз мы выигрывали на последних минутах или вдесятером».

Перед очной встречей у «Арсенала» 39 очков – на одно больше, чем у «Ливерпуля».