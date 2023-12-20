Председатель «Ноттингем Форест» жестко пошутил про капитана клуба, что очень не понравилось тренеру. Вчера Купера уволили

Некрасиво получилось.

По данным Athletic, летом главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер сильно разозлился на председателя совета директоров Николаса Рэндалла из-за шутки, которую тот позволил себе во время презентации предсезонного комплекта одежды. Она проходила перед болельщиками и спонсорами в Ноттингемском замке.

Рэндалл произнес речь, в которой в шутливой форме оценил то, как одет Купер, и, как сообщает источник, тренер ответил также шуткой. Однако Стив Купер пришел в ярость, когда функционер решил использовать дешевую шутку в адрес капитана клуба Джо Уоррелла.

По словам Рэндалла, Уоррелл в детстве мечтал стать профессиональным игроком в крикет. В конце истории были такие слова: «И в середине прошлого сезона все мы хотели, чтобы он все-таки стал профессиональным крикетистом».

Сам капитан не оценил такой юмор, а тренер решил, что его капитана публично унизили. Для него это был как «удар в челюсть» не только себе, но и игроку и всему тренерскому штабу.

Причем слова Рэндалла были настолько неприятны, что в клубе нашлись люди, которые говорили о том, что не хотят, чтобы председатель летел в одном самолете вместе с игроками на предсезонную игру с «Айнтрахтом». В итоге ему сообщили, что на командный рейс в Германию нет свободных мест.

Вчера Стив Купер лишился места главного тренера «Форест», а вместо него назначили Нуну Эшпириту Санту.

При Купере «Ноттингем Форест» наконец поднялся в АПЛ, но владелец клуба за три трансферных окна привел целых сорок новых игроков, потому о сыгранности можно было только мечтать. По продвинутым метрикам «лесники» уверенно идут вне зоны вылета, однако в реальности находятся у ее границ.