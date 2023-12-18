«Это того стоило». Героическая победа «Челси» и безумная реакция Почеттино 🤩

«Челси» обыграл «Ньюкасл» в драматическом матче 1/4 финала Кубка лиги. «Синие» спаслись от поражения в добавленное время и оказались сильнее в серии послематчевых пенальти.

Первым героем встречи стал Михаил Мудрик, который спас команду от поражения на 92-й минуте, воспользовавшись ошибкой Кирана Триппьера.

В серии пенальти же главным кудесником победы лондонцев стал Джордже Петрович, отразивший решающий удар с точки Мэтта Ритчи.

Но главным событием можно назвать реакцию на победу наставника «Челси» Маурисио Почеттино.

Фанаты довольны.

💭 «Это того стоило».

💭 «Мало Гюсто просто изменил нашу игру. Лучший игрок матча для меня.

💭 «В этот вечер Триппьер играл за «Челси».

💭 «Петрович лучше Санчеса».