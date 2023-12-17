Кто из тренеров АПЛ чаще вырывал концовки? Фергюсон только 4-й, Пепа вообще нет, а двое действующих близки к рекорду

Сэр Алекс прославился тем, что вырывал победу на последних минутах в называемое фанатами «Ферги тайм». Он победил в 16 матчах голами, забитыми на 90+ минуте, но теперь у Клоппа на один такой матчбольше.

Гол Харви Эллиотта на 91 минуте против «Кристал Пэлас» вывел «Ливерпуль» на первое место в таблице и помог Клоппу обогнать Фергюсона по голам в концовках.

Жозе Моуриньо, который руководил «Челси», «Юнайтед» и «Тоттенхэмом», занимает пятое место с 14 голами, забитыми в добавленное время. А лидирует Арсен Венгер, который не раз доказывал, что является королем камбэков.

Он выиграл 21 матч с голами в добавленное время, но Клопп еще может переписать историю. Дэвид Мойес тоже близок к рекорду – отстает на одну позицию и не подает никаких признаков завершения карьеры.