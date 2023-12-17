In English, please
Блог

Кто из тренеров АПЛ чаще вырывал концовки? Фергюсон только 4-й, Пепа вообще нет, а двое действующих близки к рекорду

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Вест Хэм Вест Хэм
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Юрген Клопп Юрген Клопп
Арсен Венгер Арсен Венгер
Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Дэвид Мойес Дэвид Мойес
Челси Челси
Футбол Футбол

Сэр Алекс прославился тем, что вырывал победу на последних минутах в называемое фанатами «Ферги тайм». Он победил в 16 матчах голами, забитыми на 90+ минуте, но теперь у Клоппа на один такой матчбольше.

Гол Харви Эллиотта на 91 минуте против «Кристал Пэлас» вывел «Ливерпуль» на первое место в таблице и помог Клоппу обогнать Фергюсона по голам в концовках.

Жозе Моуриньо, который руководил «Челси», «Юнайтед» и «Тоттенхэмом», занимает пятое место с 14 голами, забитыми в добавленное время. А лидирует Арсен Венгер, который не раз доказывал, что является королем камбэков.

Он выиграл 21 матч с голами в добавленное время, но Клопп еще может переписать историю. Дэвид Мойес тоже близок к рекорду – отстает на одну позицию и не подает никаких признаков завершения карьеры.

 

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Во времена Вингера 90+5 было редкостью,а теперь 90+7 как минимум,так что перебить рекорд Арсена,такое себе
+9
-1
+8
Внезапно так. Видимо мало смотрел Арсенал, вообще не ассоциировались с волевыми победами
+2
0
+2
получается не Ферги-тайм, а Арсен-тайм)
+1
0
+1
Ответ DanielCarvalho
получается не Ферги-тайм, а Арсен-тайм)
не получается. что выигрывал в концовках Ферги а что арсен, обладатель одного титутла за 40 лет🤣🤣
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий