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Посмеялся последним. «Кристал Пэлас» Ходжсона вырвал позднюю ничью, а Рой создал новый мем

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Ему уже 76 лет.

«Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы переживает не лучшие времена. В межсезонье команда, завоевавшая в прошлом году требл, не стала слабее, но в этом сезоне механизм «горожан» слегка забарахлил.

До сегодняшнего матча против «Кристал Пэлас» в последних пяти турах «Сити» набрал всего 6 очков из 15. В соперниках были «Челси» (4:4), «Ливерпуль» (1:1), «Тоттенхэм» (3:3), «Астон Вилла» (0:1) и «Лутон» (2:1).

Сегодня на «Этихаде» Гвардиола и Ко против «орлов» «горожане» вели со счетом 2:0, но умудрились пропустить дважды. Причем второй гол с пенальти залетел на 90+5 минуте.

Момент с исполнением одиннадцатиметрового был очень напряженным и для Гвардиолы, и для Ходжсона. Майкл Олисе забил и подарил миру новый футбольный мем.

Пеп Гвардиола предсказуемо схватился за голову, так как понимал, что за оставшиеся секунды его команде победный мяч не забить.

То же самое понимал и Ходжсон, который повернулся в сторону испанца и коварно улыбался.

Кажется, что прорвалось ливерпульское прошлое Роя.

5 комментариев
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Уважаемый английский тренер
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Очередное доказательство того, что главный герой в сити - это КДБ, а не норвежская гроза бёрнлей и йокогам
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да Ливерпульский след ставит Сити подножку
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Не знал, что "лыба до ушей" - это "коварно улыбнулся").
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Ответ Grime Font
Очередное доказательство того, что главный герой в сити - это КДБ, а не норвежская гроза бёрнлей и йокогам
сразу видно кто понимает в футболе а кто нет.
На примере Бейла и Холанда можно понять кто ты есть то.

Я весь второй круг писал, что именно Холанд принес ЛЧ, он забивал кучу голов "дешевых" осенью, которые позволили МС не напрягаться по сути всю весну.
Но Пеп решил вы.бнуться, и изменил игру, вместо того чтоб повторять прошлосезоный футбол. Вот и вернулся тот самым пеп с тем самым МС до Холанда.
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