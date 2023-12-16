Посмеялся последним. «Кристал Пэлас» Ходжсона вырвал позднюю ничью, а Рой создал новый мем

Ему уже 76 лет.

«Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы переживает не лучшие времена. В межсезонье команда, завоевавшая в прошлом году требл, не стала слабее, но в этом сезоне механизм «горожан» слегка забарахлил.

До сегодняшнего матча против «Кристал Пэлас» в последних пяти турах «Сити» набрал всего 6 очков из 15. В соперниках были «Челси» (4:4), «Ливерпуль» (1:1), «Тоттенхэм» (3:3), «Астон Вилла» (0:1) и «Лутон» (2:1).

Сегодня на «Этихаде» Гвардиола и Ко против «орлов» «горожане» вели со счетом 2:0, но умудрились пропустить дважды. Причем второй гол с пенальти залетел на 90+5 минуте.

Момент с исполнением одиннадцатиметрового был очень напряженным и для Гвардиолы, и для Ходжсона. Майкл Олисе забил и подарил миру новый футбольный мем.

Пеп Гвардиола предсказуемо схватился за голову, так как понимал, что за оставшиеся секунды его команде победный мяч не забить.

То же самое понимал и Ходжсон, который повернулся в сторону испанца и коварно улыбался.

Кажется, что прорвалось ливерпульское прошлое Роя.