In English, please
Блог

🏠 Мой дом - 🏰 моя крепость! Победа над «Ман Сити» стала 14-й подряд для «Астон Виллы» на домашнем стадионе 😱

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Унаи Эмери Унаи Эмери
Клубы Клубы
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Гениальный Унаи Эмери.

В 15-м туре АПЛ «Астон Вилла» одолела на своем поле действующего чемпиона благодаря голу Леона Бэйли.

Успех «львов» сильно изменил расклад сил в турнирной таблице. «Горожане» отстали от лидирующего «Арсенала» на шесть очков, а сама «Вилла» ворвалась в тройку лидеров.

Потрясающий факт: «Астон Вилла» выиграла 14-й матч подряд в АПЛ на домашнем стадионе. Последнее поражение датируется 18 февраля 2023 года, когда хозяев одолел лондонский «Арсенал» (2-4).

Поборются за место в ЛЧ?

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тренеришка по кирпичику построил крепостишку.
+2
0
+2
Астонвиллишка
+2
0
+2
Эмери Топ .
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий