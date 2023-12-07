🏠 Мой дом - 🏰 моя крепость! Победа над «Ман Сити» стала 14-й подряд для «Астон Виллы» на домашнем стадионе 😱

Гениальный Унаи Эмери.

В 15-м туре АПЛ «Астон Вилла» одолела на своем поле действующего чемпиона благодаря голу Леона Бэйли.

Успех «львов» сильно изменил расклад сил в турнирной таблице. «Горожане» отстали от лидирующего «Арсенала» на шесть очков, а сама «Вилла» ворвалась в тройку лидеров.

Потрясающий факт: «Астон Вилла» выиграла 14-й матч подряд в АПЛ на домашнем стадионе. Последнее поражение датируется 18 февраля 2023 года, когда хозяев одолел лондонский «Арсенал» (2-4).

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