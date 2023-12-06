Гвардиола обиделся на студию Sky Sports, а «Сити» нарвался на критику Каррагера. Сам Джейми получил мощную характеристику от Невилла 😂

Пошел по фактам.

В послематчевой студии Sky Sports постоянные эксперты Джейми Каррагер, Гари Невилл и Майка Ричардс обсуждали итоги 14-го тура АПЛ. Они пришли к общему мнению, что команда Гвардиолы стала терять очки (три ничьих подряд) из-за самоуспокоенности.

Слова, естественно, дошли до Пепа и он ответил экспертам колко: сказал, что Невилл не знает, что такое выиграть четыре титула чемпиона Англии подряд, а Каррагер и вовсе ни разу не был первым в АПЛ.

«Он [Невилл] знает, как это сложно. В противном случае Гари выиграл бы четыре титула АПЛ подряд в лучший период существования «МЮ». Но он этого не сделал, понимаете? Джейми Каррагер не выигрывал ни разу. Майка Ричардс не выигрывал четыре АПЛ подряд. Никогда, никогда этого не было».

Первым не выдержал легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который использовал свой аккаунт в Твиттере для ответа Гвардиоле.

«Думаю, что я бы, наверное, выиграл, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и нарушил бы правила, после которых мне бы предъявили 115 нарушений. Я вообще-то хвалил команду Пепа после воскресной игры 🤷‍♂️😂»

«Старый мастер Пеп прошелся по мне и Карре. По мне − за то, что я не выиграл четыре титула подряд. Прости, Пеп. Приношу свои извинения. По моему другу Джеймсу из «Ливерпуля» − за то, что он ни разу не отпраздновал победу в АПЛ за всю свою карьеру. Меня это насмешило.

Грязный скаузерский пес Каррагер ответил Пепу, да? Не мог быть выше этого. Он сказал, что если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству или против него было выдвинуто 115 обвинений в нарушений правил, то, возможно, он бы выиграл титул.

Карра, друг, думаю, ты бы выиграл титул, если бы не пинал мяч в свои ворота. Это очень бы помогло твоей команде!»

Очевидно, что это не злобный ответ Невилла Каррагеру. Они давно работают вместе и такие подколы друг друга, кажущиеся иногда за гранью, вполне нормально в их неповторимом дуэте. Вероятно, что слова Гари будут не последними и в ближайшее время стоит ждать ответа от Джейми.

«Сити» подал иски против обвинений в предполагаемых нарушениях правил ФФП, которые они отрицают. По оценкам юристов, дело может растянуться на два или четыре года.