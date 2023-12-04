Похоже, Холанда дисквалифицируют за гнев в сторону арбитра – кричал и добивал в соцсетях. Так уже было с другой звездой АПЛ в этом сезоне

Эрлинг Холанд был недоволен решениями арбитра Саймона Хупера на последних минутах матча с «Тоттенхэмом» (3:3). «Сити» развивал контратаку, но Холанду досталось после подката Эмерсона.

Норвежец потерял равновесия и упал на колени, но остался с мячом – свистка не было. Казалось, «Сити» может продолжать.

Холанд сделал заброс на Грилиша за спину «Тоттенхэму» и Джек выбегал на голевой момент.

Но Хупер внезапно свистнул и назначил свободный удар с половины «Сити». Больще всех недоволен Холанд: кричал «F*** off» на судью во время игры, а после матча не остановился и выразил гнев в соцсетях: запостил видео эпизода и написал «Wtf» («какого хрена»).

Комментарии норвежца в соцсетях и на поле могут повлечь неприятности, если FA проявит последовательность в принятии решений.

Ранее в этом сезоне Вирджил ван Дейк получил дополнительную дисквалификацию на один матч за то, что сказал судье «это чертова шутка, вы должно быть издеваетесь!» после удаления в матче с «Ньюкаслом».

Возможно, такая же судьба ждет и Холанда.