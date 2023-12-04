Похоже, Холанда дисквалифицируют за гнев в сторону арбитра – кричал и добивал в соцсетях. Так уже было с другой звездой АПЛ в этом сезоне
Эрлинг Холанд был недоволен решениями арбитра Саймона Хупера на последних минутах матча с «Тоттенхэмом» (3:3). «Сити» развивал контратаку, но Холанду досталось после подката Эмерсона.
Норвежец потерял равновесия и упал на колени, но остался с мячом – свистка не было. Казалось, «Сити» может продолжать.
Холанд сделал заброс на Грилиша за спину «Тоттенхэму» и Джек выбегал на голевой момент.
Но Хупер внезапно свистнул и назначил свободный удар с половины «Сити». Больще всех недоволен Холанд: кричал «F*** off» на судью во время игры, а после матча не остановился и выразил гнев в соцсетях: запостил видео эпизода и написал «Wtf» («какого хрена»).
Комментарии норвежца в соцсетях и на поле могут повлечь неприятности, если FA проявит последовательность в принятии решений.
Ранее в этом сезоне Вирджил ван Дейк получил дополнительную дисквалификацию на один матч за то, что сказал судье «это чертова шутка, вы должно быть издеваетесь!» после удаления в матче с «Ньюкаслом».
Возможно, такая же судьба ждет и Холанда.
Повезло судье)
1. Удаление Ван Дейка в том матче очень спорное. Мяч пробрасывался в сторону от ворот, это не чистая КК.
2. Холланд орал как на поле, так и ещё в соцсетях продолжил. В отличие от ван Дейка, который после матча не трепал языком.
3. Основное ругательное слово было и Ван Дейка, и у Холланда общее.
Потому Холланд должен получить дисквалификацию, если не получит, это будет в очередной раз двойные стандарты и подмога для Ситей.
Ну это я добавил, чтобы опус Михаила максимально соответствовал реальности. А то могло показаться, что Ван Дайк может позволить себе такое невежливое общение.
В то время как Ван Дайка за его пламенный спитч и долгие споры наказать таким образом не представлялось возможным, а судья посчитал, что поведение требует наказания, сделал запись в протокол, а лига позже вынесла решение.
Но Миша, конечно, не видит никаких различий в этих инцидентах, и даже использовал слово "похоже", как будто получил инсайд от людей, отвечающих за подобные инциденты. Но в тексте, ничего подобного я не увидел(( увидел только плод больного воображения, и сильно притянутые за уши аналогии.
1. Удаление Ван Дайка не самое 100%ное, хотя это не важно, но момент с Холандом это вообще бесспорный косяк со стороны судьи. Если это учитывать, ему и желтую должны отменить)
2. Что он продолжил в соцсетях? Перепостил чье то сообщение, в котором, кстати, просто описано происходящее без малейших дополнительных комментариев (перечитай внимательно, что он перепостил), и добавил те слова, которые крутились на языке у большинства видевших этот момент? Ты уверен, что это заслуживает дисквалификации? А что дальше? В тюрьму за репосты? За лайки?
Двойные стандарты это когда из ошибки против Сити ты пытаешься сделать их не пострадавшими, а виновными. Пытаешься представить, что судья благоволил Сити и спас Холанда от удаления или дисквалификации, хотя в реальности у Сити украли явный голевой момент на 94ой минуте. Это очень интересная "подмога для Сити".