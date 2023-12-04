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Похоже, Холанда дисквалифицируют за гнев в сторону арбитра – кричал и добивал в соцсетях. Так уже было с другой звездой АПЛ в этом сезоне

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Эрлинг Холанд был недоволен решениями арбитра Саймона Хупера на последних минутах матча с «Тоттенхэмом» (3:3). «Сити» развивал контратаку, но Холанду досталось после подката Эмерсона.

Норвежец потерял равновесия и упал на колени, но остался с мячом – свистка не было. Казалось, «Сити» может продолжать.

Холанд сделал заброс на Грилиша за спину «Тоттенхэму» и Джек выбегал на голевой момент.

Но Хупер внезапно свистнул и назначил свободный удар с половины «Сити». Больще всех недоволен Холанд: кричал «F*** off» на судью во время игры, а после матча не остановился и выразил гнев в соцсетях: запостил видео эпизода и написал «Wtf» («какого хрена»).

Комментарии норвежца в соцсетях и на поле могут повлечь неприятности, если FA проявит последовательность в принятии решений.

Ранее в этом сезоне Вирджил ван Дейк получил дополнительную дисквалификацию на один матч за то, что сказал судье «это чертова шутка, вы должно быть издеваетесь!» после удаления в матче с «Ньюкаслом».

Возможно, такая же судьба ждет и Холанда.

8 комментариев
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А Ромка Широков еще бы и прописать мог.
Повезло судье)
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Ответ nek24
то есть Ван Дайка удалили (кстати, заслуженно достаточно), он перед уходом с поля еще судье наговорил много разного, что, видимо, было отражено в протоколе, и за что последовала дисквалификация.. Холанд тоже судье все высказал, судья за это ему ЖК выписал (в отличие от Ван Дайка, возмущался он по делу, но это тут не очень важно). Внимание, вопрос, за что должны дисквалифицировать Холанда, и где между этими моментами связь? Отвечает Михаил Тихонов, который еще на умных щах про какую то последовательность насочинял)
Я отвечу, хотя я и не Михаил!
1. Удаление Ван Дейка в том матче очень спорное. Мяч пробрасывался в сторону от ворот, это не чистая КК.
2. Холланд орал как на поле, так и ещё в соцсетях продолжил. В отличие от ван Дейка, который после матча не трепал языком.
3. Основное ругательное слово было и Ван Дейка, и у Холланда общее.
Потому Холланд должен получить дисквалификацию, если не получит, это будет в очередной раз двойные стандарты и подмога для Ситей.
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Ответ nek24
Так как Миша с логикой не друзья (он предпочитает дружит с громкими взятыми из своей бурной фантазии заголовками), я дам подсказку: за свое бурное несогласие Холанд уже понес наказание, получил желтую карточку, и судья, видимо, посчитал это достаточным, иначе он бы мог ему показать и красную карточку. В то время как Ван Дайка за его пламенный спитч и долгие споры наказать таким образом не представлялось возможным, а судья посчитал, что поведение требует наказания, сделал запись в протокол, а лига позже вынесла решение. Но Миша, конечно, не видит никаких различий в этих инцидентах, и даже использовал слово "похоже", как будто получил инсайд от людей, отвечающих за подобные инциденты. Но в тексте, ничего подобного я не увидел(( увидел только плод больного воображения, и сильно притянутые за уши аналогии.
Да, инсайд от тех же людей был, что Ван Дайк сказал не «это чертова шутка, вы должно быть издеваетесь!», а цитата: "Многоуважаемый судья, осмелюсь предположить, что это просто очень тонкая шутка с вашей стороны, и вы просто меня разыгрываете, извините, если я вас неправильно понял", и слова типа фак Ван Дайк, конечно, ни разу не использовал, потому что футбол могли смотреть дети.

Ну это я добавил, чтобы опус Михаила максимально соответствовал реальности. А то могло показаться, что Ван Дайк может позволить себе такое невежливое общение.
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Я болельщик Ливерпуля, но ну его такую последовательность. ВВД дисквал влепили - и это плохо для игры, Эрлинга я понимаю: решение действительно странное…Давайте уже все эмоции уберем из игры и разработаем поскорее футболистов-андроидов, чтобы все было чинно и благородно…
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Ответ nek24
то есть Ван Дайка удалили (кстати, заслуженно достаточно), он перед уходом с поля еще судье наговорил много разного, что, видимо, было отражено в протоколе, и за что последовала дисквалификация.. Холанд тоже судье все высказал, судья за это ему ЖК выписал (в отличие от Ван Дайка, возмущался он по делу, но это тут не очень важно). Внимание, вопрос, за что должны дисквалифицировать Холанда, и где между этими моментами связь? Отвечает Михаил Тихонов, который еще на умных щах про какую то последовательность насочинял)
Так как Миша с логикой не друзья (он предпочитает дружит с громкими взятыми из своей бурной фантазии заголовками), я дам подсказку: за свое бурное несогласие Холанд уже понес наказание, получил желтую карточку, и судья, видимо, посчитал это достаточным, иначе он бы мог ему показать и красную карточку.

В то время как Ван Дайка за его пламенный спитч и долгие споры наказать таким образом не представлялось возможным, а судья посчитал, что поведение требует наказания, сделал запись в протокол, а лига позже вынесла решение.

Но Миша, конечно, не видит никаких различий в этих инцидентах, и даже использовал слово "похоже", как будто получил инсайд от людей, отвечающих за подобные инциденты. Но в тексте, ничего подобного я не увидел(( увидел только плод больного воображения, и сильно притянутые за уши аналогии.
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Ответ Eridan
Я отвечу, хотя я и не Михаил! 1. Удаление Ван Дейка в том матче очень спорное. Мяч пробрасывался в сторону от ворот, это не чистая КК. 2. Холланд орал как на поле, так и ещё в соцсетях продолжил. В отличие от ван Дейка, который после матча не трепал языком. 3. Основное ругательное слово было и Ван Дейка, и у Холланда общее. Потому Холланд должен получить дисквалификацию, если не получит, это будет в очередной раз двойные стандарты и подмога для Ситей.
ты Эридан упускаешь один важный момент, за свои разговоры Холанд уже получил наказание это ЖК, и судья посчитал, что этого достаточно. То есть по твоему Ван Дайк вообще не должен быть наказан за все, что он сказал? Потому что удаление было за фол. Или ты считаешь что справедливо будет что Ван Дайку дали дисквалификацию, а Холланду желтую+дисквалификацию? ну просто интересно. Справедливость по-ливерпульски?

1. Удаление Ван Дайка не самое 100%ное, хотя это не важно, но момент с Холандом это вообще бесспорный косяк со стороны судьи. Если это учитывать, ему и желтую должны отменить)

2. Что он продолжил в соцсетях? Перепостил чье то сообщение, в котором, кстати, просто описано происходящее без малейших дополнительных комментариев (перечитай внимательно, что он перепостил), и добавил те слова, которые крутились на языке у большинства видевших этот момент? Ты уверен, что это заслуживает дисквалификации? А что дальше? В тюрьму за репосты? За лайки?

Двойные стандарты это когда из ошибки против Сити ты пытаешься сделать их не пострадавшими, а виновными. Пытаешься представить, что судья благоволил Сити и спас Холанда от удаления или дисквалификации, хотя в реальности у Сити украли явный голевой момент на 94ой минуте. Это очень интересная "подмога для Сити".
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