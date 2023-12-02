«Я уволил? Вот дерьмо». Массимо Челино купил «Лидс» и хотел поменять диван, но случайно уволил тренера

Экс-владелец «Лидса» Массимо Челлино поделился необычной историей из первых дней после покупки клуба:

«Когда я купил «Лидс» в 2014 году, мой английский был очень плох. В кабинете на стадионе стоял фиолетовый диван. Я сказал: «Поменяйте грёбаный диван (couch), я не хочу его видеть!» А они уволили грёбаного тренера (coach)! У меня спросили: «Кто будет руководить командой завтра?» Я сказал: «А что, у нас разве нет тренера?» Они ответили: «Вы его уволили». Я уволил тренера? Вот дерьмо!»