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🤥 «Агуэро - лжец». Майка Ричардс раскрыл главную тайну Серхио, которая беспокоила Англию 10 лет 😤

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Майка Ричардс рассказал, почему считает бывшего партнера по «Манчестер Сити» лжецом.

Речь идет о Серхио Агуэро, который выступал за «горожан» с 2011 по 2021 год.

Дело в том, что аргентинец никогда не давал интервью на английском языке, несмотря на то, что провел в Англии целых десять лет.

Майка Ричардс раскрыл секрет: «Агуэро лгал. Когда журналисты хотели взять у него интервью, он всегда отвечал, что не говорит по-английски. Но он блестяще знает язык.

Он понимал даже сленговые термины, знал все слова, и, конечно, общался с друзьями. Разумеется, это не то же самое, что интервью, но он пользовался этой отговоркой.

Ему все сошло с рук. Я, Милнер, Лескотт, все английские парни должны были общаться со СМИ, потому что Кун просто не хотел этого делать».

Хитро или подло?

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