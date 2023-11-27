Сын Фила Фодена - восходящая звезда: в 4 года подписывает спонсорские контракты и рекламирует «бургер Месси» 🍔🍔🍔

Уже скоро затмит отца.

Ронни Фоден по прозвищу El Wey (»Чувак») недавно поучаствовал в рекламе модного магазина, а теперь поучаствовал в интеграции Hard Rock Cafe - в меню этого ресторана есть уникальный «бургер Месси».

Этим летом Лионель в сотрудничестве с Hard Rock Cafe представил именной куриный бургер. «Еще одна мечта сбывается! Я с радостью представляю вам Messi Chicken Sandwich, который я создал совместно с Hard Rock Cafe. Он вдохновлен моим любимым блюдом: миланезе (хрустящая курица в панировке)! Не пропустите!» – написал тогда форвард «Интер Майами» в соцсетях.

Ронни стал всемирно известен после финала Лиги чемпионов - тогда он стал главной звездой празднования «Сити», уступив это звание только Джеку Грилишу, но уже за пределами поля.