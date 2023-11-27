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Сын Фила Фодена - восходящая звезда: в 4 года подписывает спонсорские контракты и рекламирует «бургер Месси» 🍔🍔🍔

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Уже скоро затмит отца.

Ронни Фоден по прозвищу El Wey (»Чувак») недавно поучаствовал в рекламе модного магазина, а теперь поучаствовал в интеграции Hard Rock Cafe - в меню этого ресторана есть уникальный «бургер Месси».

Этим летом Лионель в сотрудничестве с Hard Rock Cafe представил именной куриный бургер. «Еще одна мечта сбывается! Я с радостью представляю вам Messi Chicken Sandwich, который я создал совместно с Hard Rock Cafe. Он вдохновлен моим любимым блюдом: миланезе (хрустящая курица в панировке)! Не пропустите!» – написал тогда форвард «Интер Майами» в соцсетях.

Ронни стал всемирно известен после финала Лиги чемпионов - тогда он стал главной звездой празднования «Сити», уступив это звание только Джеку Грилишу, но уже за пределами поля.

3 комментария

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Сергей Пацаваца
Для меня Фоден сам до сих пор ещё ребёнок ,а ему уже 23 капец время летит
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А.В. Бубнов
Вот он, судя по лицу, бабулю в обиду не дал бы.
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