Четырехлетний сын Фила Фодена подписал контракт с модным брендом 📸

Четырехлетний сын Фила Фодена уже является моделью для одного модного магазина.

Маленький Ронни, у которого четыре миллиона подписчиков в социальной сети, принял участие в фотосессии для магазина дизайнерских марок Flalanels.

Фанаты прозвали Ронни «Чуваком» после того, как он был с командой во время триумфа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов вместе с отцом Филом и другими звездами. С тех пор он стал неофициальным талисманом «Сити».

А сейчас мальчик сотрудничает с Propel Talent Group, компании, которая управляет «карьерой некоторых из самых востребованных талантов Великобритании».