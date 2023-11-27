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Четырехлетний сын Фила Фодена подписал контракт с модным брендом 📸

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Четырехлетний сын Фила Фодена уже является моделью для одного модного магазина.

Маленький Ронни, у которого четыре миллиона подписчиков в социальной сети, принял участие в фотосессии для магазина дизайнерских марок Flalanels.

Фанаты прозвали Ронни «Чуваком» после того, как он был с командой во время триумфа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов вместе с отцом Филом и другими звездами. С тех пор он стал неофициальным талисманом «Сити».

А сейчас мальчик сотрудничает с Propel Talent Group, компании, которая управляет «карьерой некоторых из самых востребованных талантов Великобритании».

6 комментариев

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Артур Мкртычян
Ответ Тохир Анваров
А самому Фодену сколько?
его сын уже имеет подписчиков больше чем 90% игроков апл
+6
0
+6
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Тохир Анваров
А самому Фодену сколько?
+5
0
+5
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Артур Мкртычян
Ответ Тохир Анваров
А самому Фодену сколько?
23
+2
0
+2
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Андрей Кастуев
Ответ Артур Мкртычян
23
Нет, он спрашивал про Фила)
+2
0
+2
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asand77
Может быть Flannels?
0
0
0
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StillInTheGame
Пропел Талент, скорее, должны с российскими футболистами сотрудничать
0
0
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