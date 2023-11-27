Четырехлетний сын Фила Фодена подписал контракт с модным брендом 📸
Четырехлетний сын Фила Фодена уже является моделью для одного модного магазина.
Маленький Ронни, у которого четыре миллиона подписчиков в социальной сети, принял участие в фотосессии для магазина дизайнерских марок Flalanels.
Фанаты прозвали Ронни «Чуваком» после того, как он был с командой во время триумфа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов вместе с отцом Филом и другими звездами. С тех пор он стал неофициальным талисманом «Сити».
А сейчас мальчик сотрудничает с Propel Talent Group, компании, которая управляет «карьерой некоторых из самых востребованных талантов Великобритании».
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