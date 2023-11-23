👑 «Игра окончена. Это король». Майка Ричардс выбрал лучшего нападающего в истории АПЛ
Экс-нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж решил узнать у бывшего защитника «Сити» Майка Ричардса, кого он считает лучшим нападающим в истории АПЛ.
Результат почти сенсационный.
Ричардс много жаловался, что ему тяжело выбирать лучшего из лучших, но все же «протащил» Эрлинга Холанда до финала. Победить невозмутимого норвежца смог лишь Тьерри Анри.
У фанатов другое мнение на этот счет.
💭 «Кейн - очевидно».
💭 «Проще простого - Дрогба».
💭 «Анри и Кейн по-прежнему круче Холанда».
💭 «Уважение Ричардсу. Анри был невероятен в «Арсенале».
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Ей богу какое-то бесполезное занятие. Где эта крутилка внутри у человека, чтобы сделать потише эту сравнивалку!