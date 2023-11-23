👑 «Игра окончена. Это король». Майка Ричардс выбрал лучшего нападающего в истории АПЛ

Экс-нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж решил узнать у бывшего защитника «Сити» Майка Ричардса, кого он считает лучшим нападающим в истории АПЛ.

Результат почти сенсационный.

Ричардс много жаловался, что ему тяжело выбирать лучшего из лучших, но все же «протащил» Эрлинга Холанда до финала. Победить невозмутимого норвежца смог лишь Тьерри Анри.

У фанатов другое мнение на этот счет.

💭 «Кейн - очевидно».

💭 «Проще простого - Дрогба».

💭 «Анри и Кейн по-прежнему круче Холанда».

💭 «Уважение Ричардсу. Анри был невероятен в «Арсенале».

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