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💣 «Челси» - не команда. Там каждый борется сам за себя. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной». Тренер «Шахтера» посоветовал вингеру сменить клуб

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Помощник главного тренера «Шахтера» Карло Николини раскритиковал «Челси», заявив, что в клубе созданы неправильные условия для прогресса Михаила Мудрика.

«Мудрик отправился в «Челси», который, как оказалось, не является командой. Там каждый борется сам за себя.

В национальной сборной вы можете увидеть настоящего Мудрика, но и этот вариант способен на большее. Он должен найти правильное место и тренера, который придаст ему уверенности. У него есть все, чтобы стать сильнее. Я надеюсь, что он сможет показать это все», - заявил Карло Николини.

Напомним, что Мудрик выступает за «Челси» с января 2023 года. На его счету два гола и две результативных передачи в 28 матчах за клуб.

1 комментарий

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I_Am_Kroni!
Вот и весь его профессионализм. Будущий обладатель золотого мяча.
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