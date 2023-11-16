Знакомьтесь с A-Star – самым модным футбольным барбером и автором лучших причесок Грилиша и Погба

Деле Алли показал яркую стрижку, которая точно скрасит хмурый осенний день.

Над стилем футболиста «Эвертона» работал звездный мастер A-Star, он же Ахмед Алсанави, который регулярно сотрудничает с топовыми игроками.

Ахмед открыл свой первый барбер-шоп недалеко от базы «Челси» в 2013 году. Многие представители «синих» стали пользоваться его услугами. С тех пор бизнес мастера вырос - A-Star даже ездил на чемпионат мира в Россию в 2018 году, как официальный парикмахер сборной Франции, по просьбе Поля Погба.

Социальные сети приложили руку к росту популярности A Star Barbers. Сегодня их аккаунт насчитывает около 718 000 подписчиков, а благодаря футболистам, делающим репосты, к Ахмеду обращаются все больше новых клиентов.

У растущей компании Алсанави теперь есть собственная линия кофе A Star Coffee, тату-салоны A Star Tattoos, и вскоре он запускает собственную продукцию для волос.