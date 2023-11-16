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Знакомьтесь с A-Star – самым модным футбольным барбером и автором лучших причесок Грилиша и Погба

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Деле Алли показал яркую стрижку, которая точно скрасит хмурый осенний день.

Над стилем футболиста «Эвертона» работал звездный мастер A-Star, он же Ахмед Алсанави, который регулярно сотрудничает с топовыми игроками.

Ахмед открыл свой первый барбер-шоп недалеко от базы «Челси» в 2013 году. Многие представители «синих» стали пользоваться его услугами.  С тех пор бизнес мастера вырос - A-Star даже ездил на чемпионат мира в Россию в 2018 году, как официальный парикмахер сборной Франции, по просьбе Поля Погба.

Социальные сети приложили руку к росту популярности A Star Barbers. Сегодня их аккаунт насчитывает около 718 000 подписчиков, а благодаря футболистам, делающим репосты, к Ахмеду обращаются все больше новых клиентов.

У растущей компании Алсанави теперь есть собственная линия кофе A Star Coffee, тату-салоны A Star Tattoos, и вскоре он запускает собственную продукцию для волос.

4 комментария

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banchik1
Особо сложная прическа у Мбаппе на последней фото. Только топовый и очень недешевый барбер с такой и справится, безусловно.
+10
0
+10
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xxx-xxx
Ответ banchik1
Особо сложная прическа у Мбаппе на последней фото. Только топовый и очень недешевый барбер с такой и справится, безусловно.
Вспомнилось, как Флойд платил или еще платит, своему личному парикмахеру 10.000$ в месяц, за то что она шлифовала его лысину раз в неделю!)
+4
0
+4
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Комиссар Жабер
Ответ xxx-xxx
Вспомнилось, как Флойд платил или еще платит, своему личному парикмахеру 10.000$ в месяц, за то что она шлифовала его лысину раз в неделю!)
Думаю он шлифовал во всех местах
+1
0
+1
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Комиссар Жабер
Ответ banchik1
Особо сложная прическа у Мбаппе на последней фото. Только топовый и очень недешевый барбер с такой и справится, безусловно.
😂
0
0
0
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