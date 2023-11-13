Мактоминей, Мак Аллистер и Марез: звезды АПЛ посетили модный ресторан в компании своих вторых половинок

Скотт Мактоминей, Алексис Мак Аллистер и Рияд Марез посетили ресторан морепродуктов в азиатском стиле «Sexy Fish» в субботу вечером. Все трое футболистов были в компании своих вторых половинок.

Мактоминей был сфотографирован выходящим из ресторана с Кэм Ридинг. Девушка выглядела прекрасно в черном платье с глубоким вырезом.

Мак Аллистер вышел из ресторана под руку со своей девушкой Эйлен Кова. Пара впервые подтвердила свои отношения в мае. Эйлен поддерживала футболиста при подписании контракта с «Ливерпулем».

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Марез посетил «Sexy Fish» со своей женой Тейлор Уорд. Нападающий вернулся в Англию перед международным перерывом, напомним, что летом он ушел из «Сити» в саудовский «Аль-Ахли». Рияд и Тейлор поженились во второй раз в сентябре после первой традиционной церемонии в январе 2022 года. В следующем году пара планирует провести третью свадьбу за границей.