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«Это была приятная беседа». Мойсес Кайседо рассказал, что звонок от одного из игроков «Челси» убедил его отказаться от перехода в «Ливерпуль»

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Мойсес Кайседо поделился историей о том, как он отказался переходить в «Ливерпуль» после звонка Энцо Фернандеса. Аргентинец одним разговором убедил его выбрать «Челси».

Эквадорец рассказал о событиях прошедшего лета в большом интервью для Sky Sports.

«Это была приятная беседа. Ну и тот факт, что тебе звонит чемпион мира, один из лучших полузащитников на планете...

Он сказал, что это отличный клуб, что здесь много молодых игроков, здесь царит единство. Мне всегда была важна связь в команде. Я думаю, что, если есть эта связь между игроками, то мы можем справиться с любой ситуацией, в которой мы можем оказаться: прессинг, что угодно... Вот что побудило меня прийти сюда.

Мне нравится играть вместе с ним. Вместе работать на тренировках, упражняться в рондо. Мы всегда вместе. Так что я очень счастлив и стараюсь каждый день становиться лучше, как говорил Энцо, чтобы быть хорошим примером для всех в клубе».

Летом «Ливерпуль», желая заполучить Кайседо, выдвинул рекордное предложение на сумму £111 миллионов, которое было немедленно принято «Брайтоном». Но игрок решил иначе и выбрал «Челси». В итоге «красные» подписали Ватару Эндо и Райана Гравенберха в дополнение к Алексису Мак Аллистеру и Доминику Собослаи. 

2 комментария

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Garre Garre
Спасибо Энцо от фанатов Ливерпуля!
+7
0
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vladimir.kostrichko
Отлично он замаскировал факт,что Челси дали больше зарплаты..При всем уважении к Челси.в Ливерпуле более сплоченная команда,да и на данном этапе Ливерпуль лучше...
+3
0
+3
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