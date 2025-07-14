💣 «Арсенал» продаст Троссарда за £20 млн (Guardian)
Очень странные сообщения поступают от Guardian.
Газета утверждает, что «Арсенал» продаст Леандро Троссарда для балансирования состава.
Уточняется, что «канониры» потребуют 20 миллионов фунтов стерлингов у потенциального покупателя.
Идея не получила вообще никакой поддержки от фанатов.
💭 «В итоге они согласятся на 5 миллионов фунтов стерлингов и пару бесплатных билетов на Робби Уильямса. Мы знаем этот клуб».
💭 «Это слишком мало за него».
💭 «Действительно ли «Арсенал» позволит одному из своих лучших игроков уйти за такие жалкие деньги?»
💭 «Серьезно?»
💭 «Жезус? Зинченко? Они нужнее?»
💭 «Почему не Мартинелли?»
Второе: у него по контракту остался год, переговоры по продлению идут, но без продвижения
Третье: ему в этом году уже 31 будет, да и его запредельный финишинг в этом сезоне куда то пропал. То, что он по прежнему эффективнее Мартинелли...ну, дохрена кто эффективнее Мартинелли, это не показатель. При этом выходя в старте он смотрится довольно безыдейно
Итог: продать его за 20млн фунтов будет очень хорошей сделкой, реалистичнее даже будет продажа за 15-17 млн евро. Фаны его любят, да, но лучше уж за него какие то деньги получить. Жаль вот только, что теперь нет никакой уверенности, что эти деньги уйдут на полезный трансфер
Агада, а если почитать комменты под новостями о возможном трансфере Родриго, то там Троссара чуть ли не ленточкой на выход перевязывают.
>«Жезус? Зинченко? Они нужнее?»
А кому, собственно, на трансферном рынке сейчас нужны ставший записным травматом Жезус и глубокий лавочник Зинченко? Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо чтобы кто-нибудь хотел его купить, а таковые чот в очередь за этой парочкой не выстраиваются.
А вообще новость из разряда breaking news, Троссар уже успел не договориться с Фенером.