💣 «Арсенал» продаст Троссарда за £20 млн (Guardian)

Очень странные сообщения поступают от Guardian.

Газета утверждает, что «Арсенал» продаст Леандро Троссарда для балансирования состава.

Уточняется, что «канониры» потребуют 20 миллионов фунтов стерлингов у потенциального покупателя.

Идея не получила вообще никакой поддержки от фанатов.

💭 «В итоге они согласятся на 5 миллионов фунтов стерлингов и пару бесплатных билетов на Робби Уильямса. Мы знаем этот клуб».

💭 «Это слишком мало за него».

💭 «Действительно ли «Арсенал» позволит одному из своих лучших игроков уйти за такие жалкие деньги?»

💭 «Серьезно?»

💭 «Жезус? Зинченко? Они нужнее?»

💭 «Почему не Мартинелли?»