«Я был немного сбит с толку». Коул Палмер отреагировал на присутствие Дональда Трампа на пьедестале после победы «Челси» на Клубном чемпионате мира
Коул Палмер признался, что был озадачен присутствием Дональда Трампа на пьедестале почёта на финале Клубного чемпионата мира.
Президент США вручил трофей игрокам «Челси» после победы над «Пари Сен-Жермен». Однако, выполнив свои обязанности, он не покинул пьедестал, а задержался рядом с капитаном «Челси» Рисом Джеймсом, держащим кубок в руках.
Пока президент зачем-то принимал участие в праздновании, Джеймс выглядел слегка озадаченным, а Палмер пробормотал: «Что он делает?».
Выступая перед журналистами после игры, Палмер сказал: «Честно говоря, было довольно шумно. Я почти ничего не слышал. Он просто поздравил меня и команду с победой, и сказал, чтобы мы наслаждались моментом. Я знал, что он будет на награждении, но не знал, что он останется, когда мы поднимем трофей. Я был немного сбит с толку».