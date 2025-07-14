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📸 Красивый жест «МЮ». Делегация клуба возложила цветы у «Энфилда» – в память о Жоте и его брате

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«Ливерпуль» вывели из обращения 20-й номер, принадлежавший Диогу Жоте, такое в истории клуба произошло впервые. В предсезонном матче с «Престоном» мерсисайдцы почтили память погибшего футболиста. 

Сразу после новости о трагедии у «Энфилда» возник стихийный мемориал, сюда приходили болельщики «красных» и «Эвертона», приезжали футболисты из разных команд, подопечные Арне Слота возложили цветы всей командой.

В Ливерпуль из Манчестера прибыла делегация «красных дьяволов»: Рубен Аморим, Бруну Фернандеш и Диогу Далот от лица «Ман Юнайтед» почтили память Жоты и его младшего брата Андре. 

«Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Глубочайшие соболезнования от всех в «Манчестер Юнайтед». 

Шарф манкунианцев у «Энфилда» появился еще в день смерти Диогу и Андре. 

Есть вещи важнее соперничества на поле. 

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