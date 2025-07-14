«Ливерпуль» вывели из обращения 20-й номер, принадлежавший Диогу Жоте, такое в истории клуба произошло впервые . В предсезонном матче с «Престоном» мерсисайдцы почтили память погибшего футболиста.

Сразу после новости о трагедии у «Энфилда» возник стихийный мемориал, сюда приходили болельщики «красных» и «Эвертона», приезжали футболисты из разных команд, подопечные Арне Слота возложили цветы всей командой.

В Ливерпуль из Манчестера прибыла делегация «красных дьяволов»: Рубен Аморим, Бруну Фернандеш и Диогу Далот от лица «Ман Юнайтед» почтили память Жоты и его младшего брата Андре.

«Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Глубочайшие соболезнования от всех в «Манчестер Юнайтед».

Шарф манкунианцев у «Энфилда» появился еще в день смерти Диогу и Андре.

Есть вещи важнее соперничества на поле.