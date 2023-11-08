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Тренер «Лутона» извинился перед «Ливерпулем». Прощения пришлось просить за поведение фанатов

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В матче 11-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» отправился в гости к «Лутону». Матч закончился со счетом 1:1, но футбол немного отошел на второй план. Фанаты «Лутона» скандировали откровенно отвратительные кричалки, высмеивающие трагедию на стадионе «Хиллсборо». Те события 1989 года унесли жизни 97 человек.

Сообщается, что «Лутон» начал собственное расследование произошедшего в матче с «Ливерпулем». Клуб пригрозил запретить посещение матчей команды любому болельщику, признанному виновным. Перед встречей «Лутона» и «Манчестер Юнайтед» в 12 туре АПЛ Роб Эдвардс извинился за поведение фанатов своей команды: «Клуб уже сделал заявление, я тоже хочу извиниться. Конечно, мы этого [такого поведения болельщиков] не одобряем, сейчас идет расследование. Что касается наших фанатов. Мы будем ждать вас завтра [на матче с «Юнайтед»], хотим, чтобы вы были шумными. Но, пожалуйста, давайте останемся добрыми и уважительными. В субботу День памяти павших, в понедельник состоятся похороны Бобби Чарльтона, так что мы отправимся на «Олд Траффорд» в важный во всех смыслах момент». Ничья с «Ливерпулем» помогла «Лутону» подняться на 17-е место в таблице. Остается надеется, что фанаты прислушаются к словам тренера.

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