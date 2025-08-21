😲 Вы видели, что сделал Гимараэс после скандального заявления Исака? Похоже, швед в конфликте одинок

Александер Исак обвинил «Ньюкасл» в «нарушении обещания», из-за которого он потерял доверие к клубу. Из-за конфликта он даже пропустил церемонию PFA, на которой его бы наградили за попадание в символическую сборную прошлого сезона АПЛ.

Все это мы уже видели и слышали. Но всегда интересно, что думают об этом партнеры «героя» по раздевалке. Спустя несколько минут после заявления шведа, капитан «Ньюкасла» Бруно Гимараэс опубликовал фото себя в клубной футболке.

Daily Mail утверждает, что не все игроки поддерживают в конфликте клуб. Внутри первой команды есть разногласия, но они не отражаются на игровом процессе.

Исак разрушает «Ньюкасл»?