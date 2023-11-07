Каррагер вновь довел студию CBS до истерики. Экс-защитник «Ливерпуля» тщетно пытался произнести фамилию Жиру
Оливье помогал, как мог.
Джейми Каррагер вновь выдал золото в эфире — на этот раз экс-защитник «Ливерпуля» не смог выговорить фамилию Жиру.
Во вторник «Милан» одержал важную победу в Лиге чемпионов над «ПСЖ» со счетом 2:1 благодаря мощному удару Жиру головой на пятой минуте второго тайма. Этот результат позволит «россонери» продолжить борьбу за выход в плей-офф.
После игры герой встречи вышел на связь со студией CBS, чтобы рассказать о впечатлениях от матча, но под конец разговора все пошло наперекосяк.
На протяжении всей беседы Каррагер произносил фамилию Жиру как «Жируд», и ведущая Кейт Абдо решила спросить француза: «Мне просто интересно, вас раздражает то, как Джейми произносит ваше имя?».
Жиру спокойно ответил: «Нет, меня девять лет так называли в Премьер-лиге…»
Но Каррагер решил раз и навсегда выучить правильное произношение: «Произнеси свое имя. Давай произнесем его. Мне нужно образовываться!»
Жиру продемонстрировал правильное звучание своей фамилии с грассирующей «Р». Абдо и Майка Ричардс смогли качественно повторить, но настала очередь Каррагера.
«Оливия... Оливье Жилуд», — выдал Джейми.
Нападающий «Милана» его поправил: «Нет, нет. Не с буквой «Л». Не Жилуд. Жиру».
Попытка номер два: «Оливье Живуд».
Смеясь, Жиру ответил: «Нет. Без «В». Не Живуд. Жиру».
Третий вариант Каррагера, пожалуй, перевести невозможно. От его произоношения рассмеялись и Оливье, и все его соведущие.
Скаузерский акцент вновь сыграл с Джейми злую шутку 😄
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