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Каррагер вновь довел студию CBS до истерики. Экс-защитник «Ливерпуля» тщетно пытался произнести фамилию Жиру

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Оливье помогал, как мог.

Джейми Каррагер вновь выдал золото в эфире — на этот раз экс-защитник «Ливерпуля» не смог выговорить фамилию Жиру.

Во вторник «Милан» одержал важную победу в Лиге чемпионов над «ПСЖ» со счетом 2:1 благодаря мощному удару Жиру головой на пятой минуте второго тайма. Этот результат позволит «россонери» продолжить борьбу за выход в плей-офф.

После игры герой встречи вышел на связь со студией CBS, чтобы рассказать о впечатлениях от матча, но под конец разговора все пошло наперекосяк.

На протяжении всей беседы Каррагер произносил фамилию Жиру как «Жируд», и ведущая Кейт Абдо решила спросить француза: «Мне просто интересно, вас раздражает то, как Джейми произносит ваше имя?».

Жиру спокойно ответил: «Нет, меня девять лет так называли в Премьер-лиге…»

Но Каррагер решил раз и навсегда выучить правильное произношение: «Произнеси свое имя. Давай произнесем его. Мне нужно образовываться!»

Жиру продемонстрировал правильное звучание своей фамилии с грассирующей «Р». Абдо и Майка Ричардс смогли качественно повторить, но настала очередь Каррагера.

«Оливия... Оливье Жилуд», — выдал Джейми.

Нападающий «Милана» его поправил: «Нет, нет. Не с буквой «Л». Не Жилуд. Жиру».

Попытка номер два: «Оливье Живуд».

Смеясь, Жиру ответил: «Нет. Без «В». Не Живуд. Жиру».

Третий вариант Каррагера, пожалуй, перевести невозможно. От его произоношения рассмеялись и Оливье, и все его соведущие.

Скаузерский акцент вновь сыграл с Джейми злую шутку 😄

1 комментарий

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zhalexei
Веселее этого только Володька
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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