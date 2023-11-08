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🤯 Вот это поворот! «Манчестер Сити» готов отпустить Кевина де Брюйне в «Аль-Наср» всего за £60 млн 😱

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

По информации TEAMtalk, «Манчестер Сити» установил конкретную стоимость выкупа Кевина де Брюйне.

Это связано с активным интересом к футболисты с Ближнего Востока. Де Брюйне, как сообщается, стал целью «Аль-Насра», который уверен в возможности приобретения бельгийца следующим летом.

Бельгиец мог переехать в Саудовскую Аравию уже этим летом, но решил остаться в «Ман Сити» благодаря успеху клуба в Лиге чемпионов. Сейчас игрок лечится от травмы, и похоже, что «горожане» могут справляться и без него.

Издание пишет, что «Сити» готов продать де Брюйне за довольно низкую компенсацию - £60 млн.

Сообщается, что в трансфере заинтересован весь совет саудовской лиги, поэтому скоро нас ждет много новостей на эту тему. Вопрос лишь в желании самого игрока.

6 комментариев

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Mr_Bart
Полный бред
+8
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+8
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ramzan-ansar@mail.ru
За 60 миллионов его и европейские клубы взяли бы с удовольствием, несмотря на возраст. Полный бред!
+4
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+4
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Артур Мкртычян
источник помойный. английские же писали, что он останется. лучше подождать надёжные источники.
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King_X
Рано ему туда, рано
Пару лет в Сити, затем в той же Италии годами мог пылить еще, вырезая идеальные передачи
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Иванов Сергей
Потерю де Брюйне уже как то даже и не заметили с приходом Доку скажем, так что можно смело продавать его аж за 70 млн евро учитывая что ему уже 31 год ☝️
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Иванов Сергей
Большая потеря это то что Райса не купили ...
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