🤯 Вот это поворот! «Манчестер Сити» готов отпустить Кевина де Брюйне в «Аль-Наср» всего за £60 млн 😱

По информации TEAMtalk, «Манчестер Сити» установил конкретную стоимость выкупа Кевина де Брюйне.

Это связано с активным интересом к футболисты с Ближнего Востока. Де Брюйне, как сообщается, стал целью «Аль-Насра», который уверен в возможности приобретения бельгийца следующим летом.

Бельгиец мог переехать в Саудовскую Аравию уже этим летом, но решил остаться в «Ман Сити» благодаря успеху клуба в Лиге чемпионов. Сейчас игрок лечится от травмы, и похоже, что «горожане» могут справляться и без него.

Издание пишет, что «Сити» готов продать де Брюйне за довольно низкую компенсацию - £60 млн.

Сообщается, что в трансфере заинтересован весь совет саудовской лиги, поэтому скоро нас ждет много новостей на эту тему. Вопрос лишь в желании самого игрока.