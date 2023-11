Джеймс Мэддисон рассказал, как Постекоглу убедил его перейти в «Тоттенхэм». И Эндж оказался абсолютно прав

«У меня сразу засело это в голове».

Этим летом Джеймс Мэддисон, проведший пять лет в «Лестере», стал игроком «Тоттенхэма». По итогам прошлого сезона «лисы» провалились в Чемпионшип, так что 26-летнему полузащитнику пора было двигаться дальше. «Тоттенхэм», который обычно и не мечтает о титулах, был для него абсолютно неочевидным направлением, однако для Джеймса все изменил разговор с новым тренером «шпор».

Он рассказал об этом в шоу A League Of Their Own на Sky Max:

«Мы, естественно, разговаривали о том, как я впишусь в его стиль и как играю я, потенциальную позицию и все остальные детали. Но в конце он сказал: «Что ж, было очень приятно с тобой поговорить. Но, Джеймс, что бы ты не решил, ты увидишь абсолютно другой «Тоттенхэм».

Мне просто очень понравилась та уверенность, с которой он это сказал. То есть ты можешь прийти и быть частью этого или же можешь отправиться куда-то еще, но «Тоттенхэм» все равно изменится.

И в тот момент у меня сразу засело в голове: да, я хочу прийти и поработать с этим парнем».

В итоге он действительно перешел в «Тоттенхэм», который этим же летом потерял своего главного бомбардира Харри Кейна, и сразу же стал ключевым игроком команды. Джеймс моментально нашел общий язык с Сон Хын Мином, и этот убойный дуэт показывает великолепные результаты матч за матчем.

У Мэддисона на счету три гола и пять ассистов в одиннадцати играх, а команда под руководством Постекоглу сенсационно борется за лидерство в Премьер-лиге, до сих пор не потерпев ни одного поражения в сезоне.