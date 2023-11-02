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🤯 FA советуем игрокам не использовать фразу «от реки до моря». Что?

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Хамза Чоудури Хамза Чоудури
Футбол Футбол

Футбольная ассоциация Англии (FA) рекомендовала клубам запретить футболистам использовать фразу «от реки до моря», сообщает BBC.

Решение было принято после того, как Хамза Чоудури из «Лестера» использовал фразу в соцсетях, что в последствии привело к необходимости извиняться. Он утверждает, что «к сожалению, его неправильно истолковали», а его истинным намерением было проявление сострадания к невинным людям.

FA advise players to avoid phrase 'from river to sea' in social media posts

Дело в том, что эту фразу воспринимают как призыв к созданию палестинского государства и уничтожению Израиля.

FA будет обращаться в полицию, если подобный инцидент снова повторится.

1 комментарий

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King_X
Ну, к FA сложно придраться, они не стали занимать одну сторону и сразу выразили позицию, что скорбят по всем невинным

Поэтому такие запреты логичны

В отличие от той однобокой немецкой Федерации и некоторых клубах, где фраза сочувствия мирным и "против всякого" насилия - сразу +1 к антисемитам, т. к жаль им только одну сторону, гуманизм и пацифизм избирательный
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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