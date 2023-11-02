🤯 FA советуем игрокам не использовать фразу «от реки до моря». Что?
Футбольная ассоциация Англии (FA) рекомендовала клубам запретить футболистам использовать фразу «от реки до моря», сообщает BBC.
Решение было принято после того, как Хамза Чоудури из «Лестера» использовал фразу в соцсетях, что в последствии привело к необходимости извиняться. Он утверждает, что «к сожалению, его неправильно истолковали», а его истинным намерением было проявление сострадания к невинным людям.
Дело в том, что эту фразу воспринимают как призыв к созданию палестинского государства и уничтожению Израиля.
FA будет обращаться в полицию, если подобный инцидент снова повторится.
Поэтому такие запреты логичны
В отличие от той однобокой немецкой Федерации и некоторых клубах, где фраза сочувствия мирным и "против всякого" насилия - сразу +1 к антисемитам, т. к жаль им только одну сторону, гуманизм и пацифизм избирательный