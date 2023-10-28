Рэпер Dide признался, что он игрок АПЛ. Певец не раскрыл личность, но дал еще несколько подсказок

В апреле хип-хоп исполнитель Dide выпустил трек Thrill, и из-за текста многие болельщики по всей Англии пытались разгадать, кто из игроков скрывается под маской.

Варианта было четыре − Эдди Нкетиа, Алекс Ивоби, Букайо Сака и Джейдон Санчо.

Рэпер пока не готов раскрыть, кто он, но уже дал несколько подсказок. В его тексте есть такие слова как «видит семизначные суммы» и что он играет в команде, которая «всегда побеждает».

Во время интервью Sky News Dide признался, что у «Сити» лучшие раздевалки АПЛ, а «Лутона» − худшие. В этом сезоне на «Кенилворт Роуд» побывали только четыре команды − «Вест Хэм», «Бернли», «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм».

Dide также рассказал, что считает лучшим игроком, против которого играл, Эдена Азара, а его любимый футболист − Тьерри Анри. Все эти подсказки могут стать ключом к разгадке.

На вопрос о том, знают ли его одноклубники о том, что он Dide, парень ответил: «Многие из нас ходят в студию просто так, но никто не знает, как далеко это зашло. Они спрашивают меня: «О, это ты? Но точно так же, как это могу быть я, это может быть и кто-то другой. По мере того, как будет появляться музыка, все будет становиться понятным. Может быть, в будущем я раскрою себя. Кто знает?»

В начале месяца Dide общался с Evening Standard: «Тренируюсь утром и днем, в зависимости от расписания. Вечером у нас, футболистов, много свободного времени. Вместо того, чтобы выходить на улицу, ходить по магазинам и делать все остальные вещи, я предпочитаю быть дома и отдыхать».

А вы как думаете, кто скрывается под маской Dide? Пишите в комментариях.