Классный ассист Беллингема в сборной. Перекинул мяч через соперника и помог забить Рэшфорду

Сборная Англии уверенно справилась с Италией в квалификации Евро-2024.

Подопечные Спаллетти открыли счет, на 15-й минуте забил Скамакка. Кейн сравнял с пенальти ближе к концу первой половины встречи. Одиннадцатиметровый заработал Беллингем.

А уже на 57-й минуте англичане вышли вперед. Команда показала красивую комбинацию. Получив мяч, Беллингем практически сложился в эмблему Бундеслиги, чтобы перебросить мяч через соперника.

Затем Джуд оторвался от опекунов и отдал передачу Рэшфорду.

Маркус добрался до штрафной и пробил низом с правой точно в ворота Доннаруммы.

Точку в противостоянии на 77-й минуте поставил Кейн. У Харри теперь – 27 голов и 6 ассистов в 30 последних матчах за Англию.

Как вам игра «трех львов» в матче против сборной Италии?