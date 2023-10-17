In English, please
Блог

Классный ассист Беллингема в сборной. Перекинул мяч через соперника и помог забить Рэшфорду

Джанлука Скамакка Джанлука Скамакка
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Клубы Клубы
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Харри Кейн Харри Кейн
Реал Мадрид Реал Мадрид
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Футбол Футбол

Сборная Англии уверенно справилась с Италией в квалификации Евро-2024.

Подопечные Спаллетти открыли счет, на 15-й минуте забил Скамакка. Кейн сравнял с пенальти ближе к концу первой половины встречи. Одиннадцатиметровый заработал Беллингем.

А уже на 57-й минуте англичане вышли вперед. Команда показала красивую комбинацию. Получив мяч, Беллингем практически сложился в эмблему Бундеслиги, чтобы перебросить мяч через соперника.

Затем Джуд оторвался от опекунов и отдал передачу Рэшфорду.

Маркус добрался до штрафной и пробил низом с правой точно в ворота Доннаруммы.

Точку в противостоянии на 77-й минуте поставил Кейн. У Харри теперь – 27 голов и 6 ассистов в 30 последних матчах за Англию.

Как вам игра «трех львов» в матче против сборной Италии?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harut Hovsepyan
ЦАП Реала жжет в матче с итальянцами? Хмм, где-то я это уже слышал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vova88
нет слов 👍👍👍👏👏👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий