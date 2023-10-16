Девушка Джека Грилиша ошеломила фанатов своим новым образом😍
Девушка Джека Грилиша Саша Эттвуд ошеломила поклонников своим выбором наряда в субботу.
27-летняя девушка выбрала коричневую рубашку и юбку в тон и завершила свой образ коричневым галстуком и маленькой черной сумкой Сhanel.
А ее поклонники в социальных сетях сразу оценили выбор наряда, прокомментировав пост.
💭«Это великолепно или даже лучше».
💭«Саша, ты выглядишь шикарно! Прекрасный образ».
💭«Нереально».
💭«Одни из моих любимых фотографий».
Саша — фотомодель и инфлюенсер из Бирмингема. Она и Грилиш вместе с 16 лет.
Расскажем все о кулуарах внефутбольной жизни.