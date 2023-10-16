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Девушка Джека Грилиша ошеломила фанатов своим новым образом😍

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Девушка Джека Грилиша Саша Эттвуд ошеломила поклонников своим выбором наряда в субботу.

27-летняя девушка выбрала коричневую рубашку и юбку в тон и завершила свой образ коричневым галстуком и маленькой черной сумкой Сhanel.

А ее поклонники в социальных сетях сразу оценили выбор наряда, прокомментировав пост.

💭«Это великолепно или даже лучше».

💭«Саша, ты выглядишь шикарно! Прекрасный образ».

💭«Нереально».

💭«Одни из моих любимых фотографий».

Саша — фотомодель и инфлюенсер из Бирмингема. Она и Грилиш вместе с 16 лет.

2 комментария

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Mikhail 1
Глянцевый журнал sports.ru
Расскажем все о кулуарах внефутбольной жизни.
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Андрей Барабанов
Спортс, полегче
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