In English, please
Блог

💥 «Наполи» пытается продлить контракт с Осимхеном. «Челси» следит за ситуацией

Клубы Клубы
Наполи Наполи
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Челси Челси
Фабрицио Романо
Футбол Футбол

По информации Фабрицио Романо, «Наполи» пытается продлить контракт с Виктором Осимхеном.

Тем не менее, решение еще не принято, и ожидается, что вопрос будет открыт, как минимум, до декабря.

Fabrizio Romano provides Victor Osimhen update with Chelsea 'monitoring' situation (reliability: 5 stars)

TalkSPORT утверждает, что за ситуацией активно следит «Челси», заинтересованный в подписании нападающего. Лондонцы особенно внимательно наблюдают за положением нападающего с момента его ссоры с клубом из-за твита.

Действующий контракт Осимхена истекает в конце сезона 2024/25. Высока вероятность продажи футболиста будущим летом, если не удастся продлить контракт.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Так Наполи надо его продавать млн за 100-120, а потом когда заноёт и не заиграет, то по традиции брать обратно в аренду. И в лучшие годы в Челси проваливались практически все ЦН, а в том что сейчас африканский нытик провалится я уверен на 100%.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий