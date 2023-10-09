💥 «Наполи» пытается продлить контракт с Осимхеном. «Челси» следит за ситуацией

По информации Фабрицио Романо, «Наполи» пытается продлить контракт с Виктором Осимхеном.

Тем не менее, решение еще не принято, и ожидается, что вопрос будет открыт, как минимум, до декабря.

TalkSPORT утверждает, что за ситуацией активно следит «Челси», заинтересованный в подписании нападающего. Лондонцы особенно внимательно наблюдают за положением нападающего с момента его ссоры с клубом из-за твита.

Действующий контракт Осимхена истекает в конце сезона 2024/25. Высока вероятность продажи футболиста будущим летом, если не удастся продлить контракт.